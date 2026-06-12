Καταιγίδες “έπνιξαν” την περιοχή της Κοζάνης – Έπεσαν 85 εκατοστά βροχής στην Κοιλάδα, προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους (βίντεο)

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε περιοχές της Κοζάνης από το βράδυ της Πέμπτης (11/6) προκαλώντας προβλήματα από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει την επέλαση του στην χώρα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με φερτά υλικά και μεγάλους όγκους νερού να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πλημμυρίζει σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Σαριγκιόλ, καθώς ο όγκος του νερού που δέχθηκαν οι οικισμοί ήταν εξαιρετικά μεγάλος.

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Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κοιλάδα: 85 χιλιοστά

Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά

Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων, όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ορμητικά νερά παρασύρουν λάσπες και φερτά υλικά, δημιουργώντας ακόμη και προσωρινά ρέματα μέσα στους οικισμούς και σε δρόμους

Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο. Η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχτηκε μια κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.

Βίντεο από το Δρέπανο Κοζάνης καταγράφουν την ένταση της βροχόπτωσης και την ορμητική ροή των νερών που μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια.