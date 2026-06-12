Κακοκαιρία: “Θα πέσουν χιλιάδες κεραυνοί και πολύ νερό σε σύντομο διάστημα σε όλη τη χώρα” – Τι θα γίνει στην Αττική

Για ραγδαία αλλαγή του καιρού σήμερα Παρασκευή 12/6 και αύριο Σάββατο 13/6 προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, με την κακοκαιρία να σαρώνει αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Δ. Παπαϊωάννου, σήμερα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας με χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμων, πολλούς κεραυνούς και έντονα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

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Όπως λέει θέλει λίγη προσοχή, αν και δεν είναι μία ακραία κακοκαιρία, όμως σίγουρα μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα, ειδικά και το χαλάζι και ο μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο άνεμος θα ενισχύεται για λίγο (10 με 15 λεπτά) πολύ ο αέρας και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

H Θεσσαλία

Η ανατολική Στερεά

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία

Η Θράκη

Το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα.

Η δυτική Ελλάδα και κυρίως η νησιωτική χώρα, θα επηρεαστούν λιγότερο, από αυτά τα φαινόμενα.

Οι άνεμοι βοριάδες ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα φθάσουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά σε κεντρική και βόρεια χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια χώρα – από το ύψος της Αττικής και νοτιότερα, θα παραμείνουν ίδιες οι θερμοκρασιακές τιμές (30 με 32) και θα πέσει από αύριο η θερμοκρασία.

Όσον αφορά στην Αττική, θα έχουμε ήλιο και λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και από τις 2 το μεσημέρι περιμένουμε τις πρώτες μπόρες και καταιγίδες. Τα πρώτα φαινόμενα, θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα, στα δυτικά και βόρεια του νομού.

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Στο κέντρο και στα νότια δεν περιμένουμε αρχικά φαινόμενα. Το απόγευμα όμως περιμένουμε λίγο περισσότερα φαινόμενα, καθώς θα ενταθούν οι μπόρες και οι καταιγίδες. Και κεντρικότερα και νοτιότερα θα επηρεαστούν περιοχές του νομού. Αργά το βράδυ φαίνεται πρόσκαιρα να βελτιώνεται ο καιρός και θα ξαναβρέξει λίγο στα βόρεια του νομού αύριο το πρωί. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική και βόρεια Αττική, είναι πολύ πιθανό να πέσει χαλάζι και γύρω από την Πάρνηθα.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Παναγιώτης Γιαννόπουλος τόνισε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας εξπρές «θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα.

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Σύμφωνα με όσα είπε, για την Αττική οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται μετά τις 2 το μεσημέρι και περί τις 3-4 το απόγευμα.

«Στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια θα βρέξει πολύ μετά τα μεσάνυχτα», πρόσθεσε επίσης.

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Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 12/6

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αρχικά, στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

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Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρακτηρίζει τη σημερινή Παρασκευή ως την πιο κρίσιμη ημέρα του επεισοδίου αστάθειας.

Όπως εξηγεί, η σύγκρουση ψυχρότερων αέριων μαζών που κατέρχονται από τα Βαλκάνια με τις θερμές αέριες μάζες που επικρατούν πάνω από την Ελλάδα δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν από το μεσημέρι έως και το απόγευμα, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη και πλημμυρικά προβλήματα. Από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και απο τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση στις Σποράδες και την Εύβοια.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.