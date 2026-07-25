Βίντεο-ντοκουμέντο DEBATER: Η στιγμή που καταρρέει η σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά
Το DEBATER εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς σε πολυκατοικία στον Πειραιά. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Τη στιγμή που η τεράστια σκαλωσιά υποχωρεί και καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καταγράφει αποκλειστικό βίντεο του DEBATER από τον Πειραιά. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης.
Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η μεταλλική σκαλωσιά υποχωρεί και καταρρέει στο οδόστρωμα, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς και η λειτουργία της γραμμής του τραμ που επηρεάστηκε από την πτώση της σκαλωσιάς.
Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στον Πειραιά
Παρά τη σφοδρότητα της κατάρρευσης, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, καθώς δεν υπήρξαν θύματα. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, καθώς και το εάν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.
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