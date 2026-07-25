Επίδαυρος: Η σφοδρή κακοκαιρία διέκοψε την παράσταση “Ειρήνη” του Αριστοφάνη – Αποχώρησαν οι θεατές, δείτε βίντεο

Πρωτόγνωρες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (25/7) στην Επίδαυρο όταν η παράσταση “Ειρήνη” διακόπηκε λόγω της κακοκαιρίας που σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας την Παρασκευή (24/7).

Δυνατή καταιγίδα ξέσπασε λίγο μετά τις 22:00 στο αρχαίο θέατρο αναγκάζοντας τους θεατές μετά από λίγη ώρα να εγκαταλείψουν τον χώρο. Η παράσταση συνεχίστηκε για λίγα ακόμη λεπτά ωστόσο, όταν η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου, έγινε σαφές πως δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί.

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Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή της παράστασης, ενώ ζητήθηκε από τους περίπου 6.500 θεατές να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Σύμφωνα με το anagnostis.org στις κερκίδες του θεάτρου της Επιδαύρο, οι θεατές επιχείρησαν να προστατευθούν από τη δυνατή βροχή χρησιμοποιώντας ομπρέλες, αδιάβροχα, αλλά και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα του αρχαίου θεάτρου.