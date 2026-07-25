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ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτόγνωρο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού – Δείτε βίντεο

Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας - Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα

Πρωτόγνωρο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού – Δείτε βίντεο
DEBATER NEWSROOM

‘Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό βίωσαν όσοι βρέθηκαν στον Όλυμπο χθες 24 Ιουλίου καθώς η κακοκαιρία έφερε τον… χειμώνα στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Ενδεικτικά είναι τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media και δείχνουν τις χιονισμένες βουνοκορφές του Ολύμπου στην καρδιά του καλοκαιριού.

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Παρόλα αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Όλυμπο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η επαναφορά της σε “καλοκαιρινά” επίπεδα προκαλεί πρόσκαιρη χιονόστρωση λίγων εκατοστών, η οποία λιώνει γρήγορα.

@allexandrosstyllas M. Olympus today ⚡️⚡️⚡️⚡️🇬🇷🇬🇷🇬🇷💦💦#greece #zeus #olympusclimbing #summer #mountains ♬ πρωτότυπος ήχος – allexandros styllas

Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.

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