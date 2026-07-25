Πρωτόγνωρο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού – Δείτε βίντεο
Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας - Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα
‘Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό βίωσαν όσοι βρέθηκαν στον Όλυμπο χθες 24 Ιουλίου καθώς η κακοκαιρία έφερε τον… χειμώνα στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
Ενδεικτικά είναι τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media και δείχνουν τις χιονισμένες βουνοκορφές του Ολύμπου στην καρδιά του καλοκαιριού.
Παρόλα αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Όλυμπο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η επαναφορά της σε “καλοκαιρινά” επίπεδα προκαλεί πρόσκαιρη χιονόστρωση λίγων εκατοστών, η οποία λιώνει γρήγορα.
@allexandrosstyllas M. Olympus today ⚡️⚡️⚡️⚡️🇬🇷🇬🇷🇬🇷💦💦#greece #zeus #olympusclimbing #summer #mountains ♬ πρωτότυπος ήχος – allexandros styllas
Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις