Καταγγελία στο DEBATER: «Ο δήμος Αθηναίων καθυστερεί να ανάψει τα φώτα των δρόμων και είχαμε ατύχημα»

Έντονη αγανάκτηση προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας, μετά από καταγγελία πολίτη στο DEBATER, ο οποίος περιγράφει περιστατικό πτώσης γυναίκας λόγω ελλιπούς φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 21:10, όταν μία γυναίκα ηλικίας περίπου 58 ετών, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, δεν αντιλήφθηκε ένα αυλάκωμα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος.

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Όπως αναφέρει ο πολίτης, η βασική αιτία ήταν η απουσία επαρκούς φωτισμού, καθώς — όπως υποστηρίζει — ο Δήμος Αθηναίων καθυστερεί την ενεργοποίηση του δημοτικού φωτισμού, πιθανόν στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας.

Η καταγγελία ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την κατάσταση των υποδομών στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο ίδιος πολίτης επισημαίνει πως πέρα από τον φωτισμό, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στο οδικό δίκτυο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή κοντά στους στύλους του Ολυμπίου Διός, όπου — όπως αναφέρει — η κατάσταση του δρόμου είναι τόσο κακή, με συνεχείς λακκούβες και ανωμαλίες, που η διέλευση θυμίζει καθημερινή ταλαιπωρία.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για την εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα, μια πόλη-σύμβολο του πολιτισμού, της ιστορίας και της φιλοσοφίας. Οι κακοσυντηρημένοι δρόμοι, τα δέντρα που σε αρκετές περιπτώσεις επεκτείνονται επικίνδυνα προς το οδόστρωμα, αλλά και η συνολική εικόνα εγκατάλειψης σε ορισμένα σημεία, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

«Οι υπεύθυνοι είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα της πρωτεύουσας;» διερωτάται ο πολίτης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις τόσο στον φωτισμό όσο και στη συντήρηση των δρόμων και του αστικού πρασίνου.