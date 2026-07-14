Νέες ταυτότητες: Παράταση έως το 2027 – Πού θα γίνονται δεκτές οι παλιές

Μετά από σχετική υπουργική απόφαση, η έκδοση για τις νέες ταυτότητες πήρε παράταση μέχρι το 2027 και συγκεκριμένα έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Όμως, οι παλιές ταυτότητες θα διέπονται από συγκριμένους περιορισμούς στην χρήση τους μέχρι την ολική τους αντικατάσταση. Ειδικότερα, oι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

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Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στην έκδοση και παραλαβή των νέων βιομετρικών δελτίων ταυτότητας.

Βάσει του νέου πλαισίου, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα παλαιά δελτία έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι το ονοματεπώνυμό τους αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Νέες ταυτότητες παράταση 2027: To ΦΕΚ

«Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682), ως εξής:

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Άρθρο 4. Κατάλληλα έγγραφα για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

«3. Για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης νέου τύπου με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι έως την 25-9-2027, γίνονται δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, κατά την κρίση του ΠΥΕ και ύστερα από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, το ισχύον αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682)».