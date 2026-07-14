Δένδιας: “Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας”

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη” έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο X.

Όπως έγραψε ο κ. Δένδιας, “συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της ’17 Νοέμβρη’ με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας”.

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