Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία με 40άρια στο τέλος της εβδομάδας – Η Κυριακή η πιο ζεστή μέρα

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα, με τον καιρό να είναι πλήρως καλοκαιρινός και την ζέστη να κορυφώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη, δεν θα λείψουν τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Η Κυριακή, 19 Ιουλίου αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου, ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

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Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη (14/7/2026)

Σήμερα επικρατούν ιδιαίτερα καλές καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βορειοανατολικά και στη νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς και πρόσκαιρες μπόρες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στην περιοχή της Καρπάθου πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κυρίως στην ανατολική Κρήτη και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, κυρίως στη Ρόδο και σε περιοχές της ανατολικής χώρας.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ στην περιοχή του Καφηρέα.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις προς τη Χαλκιδική, θερμοκρασία έως 33°C και ασθενείς έως μέτριους μεταβλητούς ανέμους.

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Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, κυρίως στα ηπειρωτικά. Στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας αλλά και στην Αργολίδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 6 με 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Η ζέστη θα διατηρηθεί έντονη, με θερμοκρασίες 38 έως 39 βαθμών, ενώ τοπικά στην περιοχή του Αγρινίου δεν αποκλείεται να σημειωθεί και το πρώτο 40άρι.

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Παράλληλα θα ενισχυθεί η αστάθεια στα βόρεια ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με 6 έως 7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ θα ενισχυθούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό, με λίγες μόνο μπόρες στα βόρεια ορεινά. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, γεγονός που θα συγκρατήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία στις ανατολικές περιοχές. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται μέγιστες τιμές έως 39°C.

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Ο καιρός Σάββατο και Κυριακή (18-19/7/2026)

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση της ζέστης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην κεντρική και δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου κατά τόπους ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C, κυρίως σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η δυτική Στερεά.

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου. Στα ανατολικά και τα νησιά, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να συγκρατούν τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα.

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Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία είναι πάντως αισιόδοξα, καθώς δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο θα έχει περιορισμένη διάρκεια. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και κυρίως από την Τρίτη, διαφαίνεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αν και η εξέλιξη θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.