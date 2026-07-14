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Σκόπελος: 8χρονος δαγκώθηκε από φίδι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου

Κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσοκομειακή του φροντίδα

Σκόπελος: 8χρονος δαγκώθηκε από φίδι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε ένα 8χρονο παιδί από την Σκόπελο, το οποίο δαγκώθηκε από φίδι, καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσοκομειακή του φροντίδα.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκαν και άλλα τρία άτομα και συγκεκριμένα: μία 44χρονη διακομίστηκε από το λιμάνι της Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου με περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, ένας 95χρονος μεταφέρθηκε από το λιμάνι του Αγνώντα Σκοπέλου, μαζί με τον 8χρονο, στον Βόλο με το Τ/Ρ-Α/Ψ «Άγιος Δημήτριος», ενώ ένας 19χρονος διακομίστηκε από την Αλόννησο με το Ε/Π-Τ/Ρ «Άξιον Εστί», προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

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