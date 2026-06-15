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ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια – Ολοσχερής καταστροφή (βίντεο)

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη συμβολή Σοφοκλέους και Μενάνδρου

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια – Ολοσχερής καταστροφή (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 07:31

Ολοσχερής είναι η καταστροφή στο κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 εκδηλώθηκε φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές στο εσωτερικό του.

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Επί τόπου έσπευσαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί σε παρακείμενες επιχειρήσεις.

Ομόνοια

Μάλιστα, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να ανοίξουν με ρολό τα ρολά του καταστήματος για να ρίξουν νερό.

Το τμήμα των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους παρέμεινε αποκλεισμένο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά τις 4:00.

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