Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε έκθεμα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα – Δείτε βίντεο

Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Θεόδωρου Κοκκινίδη στην Καβάλα βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο… Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι το τελευταίο δημιούργημα που φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης.

Όπως είπε ο κ. Κοκκινίδης έκανε σχεδόν επτά μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο του καθώς είναι μια δύσκολη διαδικασία. «Ολα ξεκινούν από πηλό και αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί. Τα μαλλιά μπαίνουν τρίχα – τρίχα, τα φρύδια, οι οδοντοστοιχίες φτιάχνονται με υλικά που χρησιμοποιούν οι οδοντοτεχνίτες. Στο τέλος όλα βάφονται και γίνεται κούρεμα για να προσεγγίζει το τελικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο».

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Σχετικά με τους λόγους που επέλεξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και όχι κάποιον άλλον αστέρα του ποδοσφαίρου, είπε πως «είναι κορυφαίος ο Ρονάλντο. Εμένα με συγκινεί και η προσωπικότητά του. Τόσο για το φιλανθρωπικό του έργο, όσο και για την πειθαρχία που δείχνει και ως παίκτης και ως προσωπικότητα. Ηταν η πρώτη μου επιλογή».

Στο παρελθόν ο κ. Κοκκινίδης έχει δημιουργήσει κέρινα ομοιώματα του Θοδωρή Ζαγοράκη, της Βούλας Πατουλίδου και του Παναγιώτη Γιαννάκη.