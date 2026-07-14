Ακρίτα: “Θα στηρίξω την Ρένα Δούρου για την προεδρία – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το προικοσέντονο μιας γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε”

Για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος και τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Ακρίτα.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο OPEN, είπε για τον 20χρονο: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Το πρωί δεν άκουσα πολιτικούς να μιλάνε για αυτό το θέμα και, ειδικά, κυβερνητικούς να πουν ένα συλλυπητήριο στην οικογένεια. Είναι μια τραγική κατάσταση αυτή που ζούμε. Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο δήμαρχος Άργους βγαίνει και κάνει τέτοιες δηλώσεις στήριξης, όταν υπάρχουν σάιτ που λένε ότι καταστρέφονται οικογένειες αστυνομικών. Πρέπει να πούμε κάτι για να τελειώνουμε με τον μισαναπηρισμό, τη χυδαιολογία και το φαινόμενο του εκφασισμού και του εκφυλισμού της κοινωνίας μας».

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Στη συνέχεια είπε: «Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται να έχουν δίπλωμα οδήγησης. Το λέω δυνατά και καθαρά για να το ακούσουν και να το καταλάβουν. Περνούν, σαφώς, ειδικές εξετάσεις και ψυχιατρικές αξιολογήσεις […]. Δεν είναι δυνατόν να στείλουμε αυτά τα άτομα στη Σπιναλόγκα επειδή έτσι γουστάρει αυτό το αυταρχικό καθεστώς στο οποίο ζούμε. Περιμένουμε πότε θα βγούμε στην πλατεία και για αυτά τα παιδιά, όπως ήμασταν στα Τέμπη. Επιτέλους, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι μόνο αυτό το παιδί. Είναι ο Μάριος με την αδέσποτη σφαίρα, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Τις πέντε γυναίκες της Βιολάντα που κάηκαν ζωντανές τις θυμάται κανείς; Διότι εγώ θυμάμαι ότι, μόλις έγινε το ατύχημα και ακόμη οι οικογένειες, μέσα στα ερείπια και στα αποκαΐδια, έψαχναν τους ανθρώπους τους, βγήκε ένας Άδωνις Γεωργιάδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, και είπε τι καταπληκτικό εργοστάσιο είναι η Βιολάντα. Και είδατε μετά τι έγινε».



Μετέπειτα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη σημειώνοντας:



«Ο κ. Πλεύρης είχε σήμερα μια παραληρηματική ρητορική μίσους. Μας είπε κότες. Εγώ δεν πιστεύω στην οικογενειακή ευθύνη επειδή ο πατέρας του ήταν αυτός που ήταν. Νομίζω ότι ο κ. Πλεύρης είναι ακροδεξιός επειδή τα κατάφερε μόνος του, με το σπαθί του. Και να μας πει και ο κ. Κυρανάκης ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το προικοσέντονο μιας γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε»

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε:



«Χθες βράδυ, όταν έγραψα (στο Facebook) ότι θα έρθω στην εκπομπή σας, ένας πολίτης μού είπε: “Κυρία Ακρίτα, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ;”. Και εντελώς αυθόρμητα του απάντησα: “Όχι”. Δεν υπεκφεύγω, αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος είναι πνιγμένος. Κάποιος πρέπει να τον τραβήξει από τα μαλλιά για να τον βγάλει. Εάν δεν σηκωθούμε από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα, από το 1968. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το προικοσέντονο μιας γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας. Ανήκει στον κόσμο που τον ψήφισε, τον στήριξε, πίστεψε σε αυτόν και διαψεύδεται τώρα από τις εξελίξεις, για τις οποίες φταίμε όλοι.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ένα όραμα. Ήταν καλός πρόεδρος. Έδωσε μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε. Του χρεώνω ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας ένα νεύμα από την Ελευσίνα του Τσίπρα, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Εγώ το κατανοώ ως πολίτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γονατισμένος. Δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις τρελές. Εάν από τώρα δουλέψουμε σκληρά, με μια επιθετικότερη πολιτική από αυτήν που έχουμε τώρα, πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή πρωτίστως και ευελπιστώ σε κάτι παραπάνω».



Όσον αφορά το ποιον ή ποια θα ήθελε στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εγώ θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις δυνάμεις μου τη Ρένα Δούρου. Την τάση Πολάκη νομίζω δεν είναι ώρα να την συζητήσουμε. Εγώ μένω. Θα κάνω ό,τι μπορώ το κόμμα μου να ξαναείναι στη Βουλή».