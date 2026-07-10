Α.Τ. Ομονοίας: Ποινές με αναστολή στους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης

Ποινές φυλάκισης 4,5 ετών στον έναν και 4 ετών στον δεύτερο επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό 19χρονης εντός του Α.Τ. Ομόνοιας το 2022.

Η ποινή του πρώτου αστυνομικού αφορά την καταδίκη του και για την επιπλέον κατηγορία της καταγραφής της πράξης.

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Οι δικαστές αναγνώρισαν στους δύο ένστολους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και έδωσαν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους.

Το δικαστήριο το πρωί κήρυξε ενόχους τους δύο από τους τρεις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που βρέθηκαν στο εδώλιο μετά από την καταγγελία 19χρονης, κρίνοντας αθώο τον επικεφαλής τους που ήταν κατηγορούμενος για συνέργεια σε βιασμό

Οι δικαστές μετέτρεψαν την κατηγορία των δύο, που αφορούσε ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αντίθετη με την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας ο οποίος ζήτησε την απαλλαγή των κατηγορούμενων λόγω αμφιβολιών, θεωρώντας ότι δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα “για την μη συναίνεση της καταγγέλλουσας” στην συνεύρεση με τους δύο αστυνομικούς.