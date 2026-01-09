Κάλυμνος: Φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων (vid)

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα αντίκρισαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) κάτοικοι και ψαράδες στην Κάλυμνο, όταν μια φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων.

Πιο συγκεκριμένα, το θαλάσσιο θηλαστικό, που σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες έμοιαζε να έχει χάσει τον προσανατολισμό του ή απλώς αναζητούσε τροφή, κολυμπούσε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας μοναδικά πλάνα σε όσους έσπευσαν να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη φάλαινα να αναδύεται στην επιφάνεια και να κινείται με ηρεμία στα κρυστάλλινα νερά της περιοχής, προκαλώντας δέος αλλά και έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Αν και το Αιγαίο αποτελεί πέρασμα για ορισμένα είδη κητοειδών, όπως ο φυσητήρας, η παρουσία τους τόσο κοντά σε κλειστούς κόλπους των Δωδεκανήσων παραμένει ασυνήθιστο γεγονός.

Οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο με ενδιαφέρον, ενώ οι κάτοικοι της Καλύμνου κάνουν λόγο για μια «ευλογημένη» επίσκεψη που αναδεικνύει τον πλούτο και την καθαρότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: