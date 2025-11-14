Φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλυτώσει από φάλαινες δολοφόνους – Δείτε το απίστευτο βίντεο

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια εκδρομής μιας παρέας με σκάφος καθώς μία φώκια πήδηξε στο πλεούμενο για να γλυτώσει από κοπάδι φαλαινών.

Βίντεο που κατέγραψε ερασιτέχνης φωτογράφος και μέλος του σκάφους καταγράφει τα δραματικά λεπτά. Η Charvet Drucker βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος μήκους 6 μέτρων κοντά στο σπίτι της, σε ένα νησί στη θάλασσα Salish, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ.

Η Drucker κατέγραφε με την κάμερά της τις απεγνωσμένες προσπάθειες της φώκιας, πιστεύοντας πως γινόταν μάρτυρας των τελευταίων στιγμών της. Σύμφωνα με το Guardian, η φώκια φάνηκε αποφασισμένη για να επιβιώσει καθώς το σκάφος επιβράδυνε όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός για την προστασία της άγριας φύσης.

Οι όρκες δεν τα παράτησαν αμέσως, αλλά αντίθετα φάνηκαν να συνεργάζονται για να ταρακουνήσουν τη βάρκα και να κάνουν τη φώκια να πέσει. Το βίντεο με το κινητό του Drucker δείχνει τις όρκες να παρατάσσονται και να κινούνται προς τη βάρκα με κλιμακωτές βουτιές για να δημιουργήσουν κύματα.

Η φώκια γλίστρησε και έπεσε από το φουσκωτό τουλάχιστον μία φορά, όμως κατάφερε να ανέβει ξανά, εξαναγκάζοντας τελικά σε φυγή τους θηρευτές της, μετά από περίπου 15 λεπτά προσπάθειας.

Αφού βολεύτηκε σε μια πλευρά του φουσκωτού, οι άνθρωποι τη μετέφεραν πιο κοντά στην ακτή για να διασφαλίσουν πως δεν θα είχε νέες περιπέτειες. Η όρκα, η οποία αποκαλείται και φάλαινα δολοφόνος, τρώει από ψάρια μέχρι θαλάσσιους λέοντες, φώκιες, καρχαρίες αλλά και φάλαινες.