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Φωτιά σε αυτοκίνητο στον Διόνυσο – Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Φωτιά σε αυτοκίνητο στον Διόνυσο – Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή του Διονύσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 23:38 σε όχημα που βρισκόταν στον ορεινό δρόμο που συνδέει την Πεντέλη με τη Νέα Μάκρη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών εξετάζεται και το σενάριο το όχημα να συνδέεται με κάποια παράνομη ενέργεια και να πυρπολήθηκε με σκοπό την καταστροφή ή απόκρυψη στοιχείων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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