Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου

Ένας από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς της Stoiximan GBL έγινε το βράδυ της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με 93-86 επί του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις και να ισοφαρίζει τη σειρά σε 2-2.

Μετά το τέλος του ματς τα πανηγύρια παικτών και φιλάθλων ήταν ιδιαίτερα έντονα, με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλο, να καταλήγει στις πλάτες του Ντίνου Μήτογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις σκηνές που απαθανάτισε ο φακός σχολίασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός γράφοντας «μαγική στιγμή» για τον γιο του και τον φόργουορντ-σέντερ των «πράσινων».