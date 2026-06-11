Καλλιθέα: Βίντεο δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τον νεκρό μοτοσικλετιστή – “Έκαναν κόντρες”

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την επικίνδυνη πορεία δύο μοτοσικλετών δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα που ήταν τοποθετημένη σε ταξί και δείχνει δύο μηχανές να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα.

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Σε φανάρι της περιοχής διακρίνεται αρχικά μία μοτοσικλέτα να περνά από τα αριστερά των οχημάτων, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί δεύτερη μηχανή με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στο ίδιο σημείο φαίνεται να βρίσκεται και περιπολικό της Αστυνομίας στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι δύο αναβάτες κινούνταν με τρόπο που παραπέμπει σε αυτοσχέδια κόντρα.

Ο οδηγός ταξί δήλωσε στο DEBATER ότι:

«Βεβαίως υπήρξε και δεύτερη μηχανή η οποία ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το λόγο για τον οποίο το έκαναν αυτό οι δύο αναβάτες.

Μάλιστα, αρχικά πίστευα πως η δεύτερη μηχανή ενεπλάκη στο δυστύχημα καθώς πέρασε ανάμεσα στο ταξί μου και το περιπολικό με πολύ επικίνδυνους ελιγμούς και ήταν αυτή που μου τράβηξε περισσότερο την προσοχή. Αλλά βλέποντας το βίντεο κατάλαβα πως ήταν η πρώτη τελικά. Έχω παραδώσει το βίντεο στις αρχές (χωρίς να το θολώσω). Και περιμένω να μάθω κι εγώ εάν ως πολίτης και επαγγελματίας οδηγός ο οποίος περνάω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον δρόμο εάν υπήρξε “εμπλοκή” και του δεύτερου αναβάτη στο περιστατικό και γενικότερα τον λόγο για τον οποίο μπήκαμε τόσοι άνθρωποι σε κίνδυνο και ένας έχασε την ζωή του, μια γυναίκα τραυματίστηκε σωματικά και οι υπόλοιποι ψυχολογικά», αναφέρει.

Λίγο αργότερα από το βίντεο που βλέπετε σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, όταν η πρώτη μοτοσικλέτα παρέσυρε μία 71χρονη γυναίκα που βρισκόταν σε διάβαση πεζών. Στη συνέχεια, ο 28χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

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Το ταξί που κατέγραψε το βίντεο περνά στη συνέχεια από το σημείο της τραγωδίας. Στα πλάνα διακρίνεται η 71χρονη γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται ο άτυχος 28χρονος αναβάτης, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του καθώς διαμελίστηκε.

Η ανάρτηση του οδηγού ταξί για το τροχαίο στην Καλλιθέα

Ο οδηγός του ταξί δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με το ακόλουθο μήνυμα:

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«Χθες βράδυ στις 10 μ.μ. στην Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, έγινα μάρτυρας μιας τραγωδίας. Δύο μηχανές πιθανόν σε “κόντρα” προσπερνούσαν με απίστευτη ταχύτητα, η δεύτερη πέρασε ανάμεσα στο ταξί μου και ένα περιπολικό, με την αντίδραση της αστυνομίας να είναι άμεση.

Η πρώτη μηχανή παρέσυρε μια γυναίκα σε διάβαση πεζών και στη συνέχεια προσέκρουσε σφοδρά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του αναβάτη της.

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Στο ταξί μου υπήρχε μια επιβάτιδα η οποία σοκαρίστηκε βαθιά από το περιστατικό.

Εμείς οι οδηγοί ταξί περνάμε πολλές ώρες στο δρόμο για να βγάλουμε τα προς το ζην, οπότε βρισκόμαστε πολύ συχνά είτε μάρτυρες είτε εμπλεκόμενοι σε διάφορα περιστατικά.

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Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί και να προσέχουμε και τους γύρω μας, οι οποίοι δεν είναι τόσο έμπειροι οδηγοί.

Η ζωή είναι ανεκτίμητη, ας την προστατεύσουμε.

Κουράγιο στην οικογένεια του άτυχου αναβάτη και τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στη γυναίκα που τραυματίστηκε».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε δηλώσει σε συνέντευξη του για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε». Μάλιστα ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις.

Οι μηχανές περνάνε σίγουρα με μεγάλη ταχύτητα δίπλα από το περιπολικό όπως βλέπετε. Δεν φαίνεται όμως να ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.