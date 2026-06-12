Καλλιθέα: Συνελήφθη 33χρονος που καταζητούταν με ευρωπαϊκό ένταλμα από τις σουηδικές αρχές
Oδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Χειροπέδες σε 33χρονο που καταζητούταν από τις αρχές της Σουηδίας με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πέρασε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06) στην Καλλιθέα.
Ειδικότερα, ο 33χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2024 και 2025, διακίνησε, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων περισσότερα από 7 κιλά ναρκωτικών ουσιών και 500 ναρκωτικά δισκία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
πηγή στην Google
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