Καλλιθέα: Συνελήφθη 33χρονος που καταζητούταν με ευρωπαϊκό ένταλμα από τις σουηδικές αρχές

Χειροπέδες σε 33χρονο που καταζητούταν από τις αρχές της Σουηδίας με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πέρασε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06) στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, ο 33χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2024 και 2025, διακίνησε, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων περισσότερα από 7 κιλά ναρκωτικών ουσιών και 500 ναρκωτικά δισκία.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.