Λάρισα: Δύο νεαροί μετέφεραν πάνω από 1 κιλό κάνναβης από την Θεσσαλονίκη – Την παρέλαβαν από θυρίδα ταχυμεταφορών

Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της δίωξης μετά την απόπειρα ενός 26χρονου και ενός 29χρονου να μεταφέρουν ναρκωτικά από την Θεσσαλονίκη στην Λάρισα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) οι δύο άνδρες μετέβησαν σε θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λάρισα προκειμένου να παραλάβουν το συγκεκριμένο δέμα. Οι κινήσεις τους βρίσκονταν ήδη υπό διακριτική παρακολούθηση από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψή τους αμέσως μετά την παραλαβή.

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Το δέμα που παρέλαβαν περιείχε 1.080 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 102 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Οι ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στις κατοικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν επιπλέον 444,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 8.660 ευρώ σε μετρητά.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις περί ναρκωτικών. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.