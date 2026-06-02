Καλαμάτα: Ο 41χρονος είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ για να παρακολουθεί την 39χρονη – «Ο γιος μου έχασε τα πάντα» λέει ο πατέρας του δράστη

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του 41χρονου δράστη της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA ο 49χρονος είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το όνομα «Thana_tos8511» προκειμένου να παρακολουθεί την 39χρονη στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στην εκπομπή Live News του MEGA μίλησε και ο πατέρας του δράστη, τονίζοντας ότι «ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και τη δουλειά του και τα πάντα όλα. Δεν ήξερα τίποτα.

Κάτι είδε, κάτι ή… ούτε ξέρω κι εγώ. Πήγα εγώ χθες στο νοσοκομείο. Δεν τα είδα(τα παιδιά), δεν με αφήσανε. Εγγόνια είναι, γιατί να μην τα θέλω; Εντάξει, δόξα τω Θεώ, παίρνω καλή σύνταξη, που ήμουνα οδηγός».

Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές κατακρεούργησε την 39χρονη ο συζυγοκτόνος – Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού της 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της την Δευτέρα 1 Ιουνίου στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εξέταση, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές στον αριστερό πνεύμονα, στο κεφάλι, στον θώρακα, στην πλάτη, στο λαιμό και στο σαγόνι ενώ ήταν στο πάτωμα και αμυνόταν, πράγμα που δικαιολογεί και τα πολλά τραύματα στα χέρια της. Τα θανατηφόρα χτυπήματα ήταν δύο στήθος κι ένα στην πλάτη. Επίσης, όπως αναφέρει το STAR, ενδιαφέρον εύρημα είναι οι τρεις δαγκωνιές στο αριστερό της χέρι της, γεγονός που είχε αναφέρει ο συζυγοκτόνος.

Ο δικηγόρος του 41χρονου, Γιώργος Καμβύσης, ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της ποινικής δικογραφίας, ωστόσο, ανέφερε πως «εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες».

«Η αστυνομία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια που βρήκε στον τόπο του εγκλήματος», είπε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου. Επανάλαβε, δε, ότι κατά την κρίση του, με βάση τα χτυπήματα, «βλέπω ότι έχει δεχτεί επίθεση». «Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς», πρόσθεσε ο δικηγόρος του 41χρονου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 41χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, 4 Ιουνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τη ζήλευε, ήθελε να βρει δουλειά για να φύγει από το σπίτι” λέει φίλη της 39χρονης

Έξω από τα δικαστήρια μίλησε φίλη της 39χρονης μητέρας, με την οποία έκαναν μαζί χορό. “Η Βασιλική ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δεν προκαλούσε ποτέ. ήταν πάντα ήρεμη στη σχολή. Τον σύζυγό της δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τον είχα δει 2-3 φορές που είχε έρθει να την πάρει”.

Όπως είπε η ίδια, “κοντινός της άνθρωπος μου είπε ότι (σ.σ. ο 41χρονος) τη ζήλευε και δεν ήθελε να έρχεται για χορό. Τον ενοχλούσαν τα post που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν έδειχναν ότι ήταν ένα ζευγάρι που τσακωνόντουσαν συχνά”

Μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER ανέφερε τα εξής: «Είχαν πάρει πριν λίγα χρόνια το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου με το πρόγραμμα ‘Σπίτι μου 1’. Του έκαναν μια πλήρη ανακαίνιση. Είχαν φράξει την οικογενειακή τους ‘φωλιά’. Δεν έδειχναν ότι ήταν ένα ζευγάρι που τσακωνόντουσαν συχνά. Εγώ τώρα τα ακούω αυτά με τις ζώνες. Εννοείται και θα απευθυνόμουν στην αστυνομία αν τα ήξερα όλα αυτά. Πριν κανένα μήνα άκουσα έναν μικρό διαπληκτισμό τους, αλλά υπέθεσα ότι τσακώθηκαν για λίγο όπως όλα τα ζευγάρια. Ήταν σοκ όταν είδα την αστυνομία. Τους είπα ‘ελέγξτε, υπάρχουν και δύο παιδιά μέσα’. Φοβήθηκα… Δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά. Κοιμόντουσαν. Οι αστυνομικοί ήταν και αυτοί σοκαρισμένοι. Ήταν γεμάτο αίματα το σπίτι. Τον είδα που ήταν στα αίματα αυτόν. Δεν μιλούσε… Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά τώρα…».

Από την πλευρά του ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης είπε στον ΑΝΤ1: «Φαίνεται η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε ένα φοβερό πράγμα γιατί υπήρχαν τσακωμοί, το είπαν οι γείτονες, σε καταθέσεις τους. Ακούγανε τη γυναίκα να φωνάζει και να λέει αν με ξανακτυπήσεις θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ φάκελο στην αστυνομία. Δεν είχε καταγγελθεί ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή τσακωμός μεταξύ τους στην Ελληνική Αστυνομία. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέτοια καθεστώτα, κάτω από τέτοιες καταστάσεις, με φασαρίες το θεωρούν κανονικότητα. Ίσως να ξύπνησαν για λίγο τα παιδιά από τη φασαρία γιατί η γυναίκα φώναξε για πολύ λίγο “Βοήθεια” και κατόπιν σιωπή, οπότε αυτός τη σκότωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά ο ισχυρισμός του ότι βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία λογική, γιατί δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να του επιτέθηκε για να τον σκοτώσει στον ύπνο του. Αυτός να της πήρε το μαχαίρι, να την μαχαίρωσε αλλεπάλληλα στο σώμα ακλομα και στο κεφάλι…και κατόπιν να βρεθεί το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της γυναίκας. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που ισχυρίζεται…Αυτός ο άνθρωπος ήταν εμμονικός. Δεν άφηνε αυτή τη γυναίκα σε ησυχία. Δεν την άφηνε πουθενά μόνη της. Τελευταία πήγαινε σε μια σχολή χορού. Την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Στη δουλειά της, την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Τα παιδιά τα πήγαινε σε όλες τις δραστηριότητες για να μην τα πηγαίνει η γυναίκα. Δεν ήθελε να ήταν μόνη της γιατί φοβόταν ότι θα την χάσει. Η γυναίκα δεν άντεχε όλο αυτό…Τα παιδιά το βιώνουν ως κανονικότητα».

“Το μεγάλο παιδί είχε πει σε συμμαθήτριά της ότι η μητέρα της ήθελε να χωρίσει και να φύγει από το σπίτι. Εμένα με είχε ρωτήσει αν υπάρχει κάποιος που να ψάχνει για δουλειά” σημείωσε ακόμα και αποκάλυψε πως “είχε απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το κορίτσι αυτό δεν είχε γονείς, ήταν μόνη της και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ήθελε να βρει δουλειά, αλλά ο σύζυγος της έλεγε πού θα πήγαινε για δουλειά” πρόσθεσε.