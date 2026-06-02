Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο αλλοδαπό σημειώθηκε την Κυριακή (31.05), στο οδικό δίκτυο της Ίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το δυστύχημα έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Χώρα με το Μαγγανάρι.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το τετράτροχο όχημα («γουρούνα») που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Η σφοδρότητα της ανατροπής είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου οδηγού.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε ακόμη ένας συνομήλικός του, ο οποίος στάθηκε πιο τυχερός, καθώς τραυματίστηκε ελαφρά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.