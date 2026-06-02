Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας που είχε κρύψει στο χειρόφρενο κοκαΐνη

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην βόρεια Εύβοια προχώρησαν οι Αρχές καθώς είχε κρύψει ναρκωτικά στο χειρόφρενο του οχήματος.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη του έγινε το βράδυ της Δευτέρας 1/6 σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, επιμελώς κρυμμένη κάτω από το καπάκι του χειρόφρενου, μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -99,73- γραμμαρίων.

Ακολούθως στην κατοχή του, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-4- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες (φιξάκια), που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους -3,51- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές ακριβείας, -2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και

το συνολικό χρηματικό ποσό των -2.040- ευρώ.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.