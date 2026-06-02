Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας που είχε κρύψει στο χειρόφρενο κοκαΐνη
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Στη σύλληψη ενός άνδρα στην βόρεια Εύβοια προχώρησαν οι Αρχές καθώς είχε κρύψει ναρκωτικά στο χειρόφρενο του οχήματος.
Συγκεκριμένα, η σύλληψη του έγινε το βράδυ της Δευτέρας 1/6 σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, επιμελώς κρυμμένη κάτω από το καπάκι του χειρόφρενου, μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -99,73- γραμμαρίων.
Ακολούθως στην κατοχή του, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
-4- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες (φιξάκια), που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους -3,51- γραμμαρίων,
-2- ζυγαριές ακριβείας, -2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και
το συνολικό χρηματικό ποσό των -2.040- ευρώ.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.
