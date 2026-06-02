Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος επιστρέφει μετά από δυο χρόνια στον Πειραιά.

Λίγη ώρα μετά την προαναγγελία, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτησή της καλωσόρισε πίσω στο σπίτι του τον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας άσος μετά από δυο χρόνια στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφει στην ομάδα που λάτρεψε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου.