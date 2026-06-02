Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 2/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πεντέλη.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στις οδούς Παπαφλέσσα και Κοτζιούλα, ενώ υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με το Emergency Alert σε ξερά χόρτα και άμεσα κάτοικοι την είχαν περιορίσει πριν την άφιξη των πρώτων οχημάτων.

Τελικά, λίγο αργότερα το συμβάν ελέγχθηκε άμεσα