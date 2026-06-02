Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Μυστήριο με τις κόρες του ζευγαριού – “Δεν κατάλαβαν τίποτα, το σπίτι ήταν γεμάτο αίματα”

Να “σκηνοθετήσει” ένα σενάριο αυτοάμυνας προσπάθησε ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ωστόσο οι Αρχές δεν φαίνεται να πείθονται από τους ισχυρισμούς του.

Ο δράστης της νέας στυγερής γυναικοκτονίας που έχει “παγώσει” την Καλαμάτα και το πανελλήνιο σήμερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να περάσει την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Παρόλο που ο ίδιος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη σύζυγό του, την ώρα μάλιστα που στο σπίτι βρίσκονταν οι δύο κόρες του ζευγαριού ηλικία 6 και 10 ετών, επιχείρησε να “χτίσει” άλλοθι, που όμως καταρρέει.

“Είχαν πάρει πριν λίγα χρόνια το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου με το πρόγραμμα ‘Σπίτι μου 1’. Του έκαναν μια πλήρη ανακαίνιση. Είχαν φράξει την οικογενειακή τους ‘φωλιά’. Δεν έδειχναν ότι ήταν ένα ζευγάρι που τσακωνόντουσαν συχνά. Εγώ τώρα τα ακούω αυτά με τις ζώνες. Εννοείται και θα απευθυνόμουν στην αστυνομία αν τα ήξερα όλα αυτά” ανέφερε στο DEBATER ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

“Πριν κανένα μήνα άκουσα έναν μικρό διαπληκτισμό τους, αλλά υπέθεσα ότι τσακώθηκαν για λίγο όπως όλα τα ζευγάρια. Ήταν σοκ όταν είδα την αστυνομία. Τους είπα ‘ελέγξτε, υπάρχουν και δύο παιδιά μέσα’. Φοβήθηκα… Δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά. Κοιμόντουσαν. Οι αστυνομικοί ήταν και αυτοί σοκαρισμένοι. Ήταν γεμάτο αίματα το σπίτι. Τον είδα που ήταν στα αίματα αυτόν. Δεν μιλούσε… Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά τώρα…” πρόσθεσε ο ίδιος.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το μυστήριο με τα παιδιά

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τα δύο κοριτσάκια, καθώς όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα τα βρήκαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους και να μην έχουν αντιληφθεί τι συνέβη.

Το στοιχείο αυτό είναι παράδοξο, καθώς γείτονες ανέφεραν πως άκουσαν φωνές και την άτυχη γυναίκα να ουρλιάζει και να καλεί σε βοήθεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν σχεδόν κοιμισμένα στο νοσοκομείο της πόλης και ξύπνησαν μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 1/6.

Έτσι, αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγούνταν κάποια ουσία για να κοιμούνται ατελείωτες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μέσα στο διαμέρισμα του ζευγαριού, βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά.

Προς το παρόν, τα κοριτσάκια παραμένουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά και για προστατευτική φύλαξη, ενώ παρακολουθούνται συνεχώς από παιδοψυχολόγο.

Επίσης, τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή καταρρίπτουν το σενάριο του συζυγοκτόνου, που ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του, είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι, πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Στο σώμα του δεν εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, αντιθέτως στη σορό της 39χρονης υπήρχαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα και την πλάτη.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι στο αριστερό χέρι του θύματος βρέθηκε το μαχαίρι, ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης έβαλε το μαχαίρι του φόνου στο χέρι της γυναίκας αφού τη σκότωσε, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή της επίθεσης εναντίον του.

Η ανάκρισή για την άγρια γυναικοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη για να μπορέσουν και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας που ερευνούν το περιστατικό, να εξακριβώσουν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την πράξη.