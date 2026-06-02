Παρών στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά την Τετάρτη 3/6 ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το παρών στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά την Τετάρτη 3/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά, στην Κόρινθο».

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Η τελετή θα γίνει στη 1 μ.μ. της Τετάρτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Την είδηση για τον τόπο και την ώρα της κηδείας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο γιος του αείμνηστου πολιτικού, Χρήστος Ταγαράς. Στην ανάρτησή του αναφέρει πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του.