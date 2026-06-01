Προφυλακιστέος ένας 20χρονος στο Μιλάνο – Οι κατηγορίες για τρομοκρατία

Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας εικοσάχρονος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και κατάγεται από το Μαρόκο, με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας.

Ονομάζεται Ζαχαρία Μπεν Χαντί και, σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, τις τελευταίες εβδομάδες εξυμνούσε -με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο- τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε βάρος χριστιανών, ενώ διάφορες φράσεις του άφηναν να εννοηθεί ότι ήταν και ο ίδιος έτοιμος να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση.

Ο Μπεν Χαντί, παράλληλα, είχε αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για τις 9 Ιουνίου, με προορισμό το Μαρόκο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, ο νέος είχε στρατολογηθεί από τον Ιsis, μετά από προσηλυτισμό μέσω διαδικτύου και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για έναν «μοναχικό λύκο» που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος, κατά την σημερινή του ανάκριση υποστήριξε ότι δεν στηρίζει καμία τρομοκρατική οργάνωση και ότι οι αναρτήσεις του είχαν στόχο να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες του ίντερνετ.

Αύριο, η αρμόδια δικαστικός αναμένεται να αποφασίσει αν η προσωρινή κράτηση θα μετατραπεί σε προφυλάκιση.