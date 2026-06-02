Γαύδος: Διάσωση 38 μεταναστών σε θαλάσσια επιχείρηση της Frontex

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, όταν λέμβος με περίπου 38 επιβαίνοντες εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων από το νησί.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται με ασφάλεια και να μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Εκεί αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη, ενώ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.