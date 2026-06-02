ΣτΕ: Ακύρωσε απόφαση για παύση αστυνομικής παρουσίας σε πρώην γραμματέα βασικού στελέχους της Siemens

Σημαντική δικαστική νίκη έναντι της Ελληνικής Αστυνομίας πέτυχε η πρώην γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχους της Siemens, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως «ουσιώδης μάρτυρας» στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα ταμεία» της εταιρείας.

Η μάρτυρας, η οποία είχε κριθεί στο παρελθόν ως «ευπαθής στόχος», προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. που έβαζε τέλος στα μέτρα φύλαξής της.

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Σημειώνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η αστυνομία της παρείχε τόσο 24ωρη φρούρηση στην κατοικία της όσο και συνοδεία στις μετακινήσεις της.

Με την απόφαση 747/2026 του Δ΄ Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (υπό την προεδρία του Η. Μάζου και με εισηγητή τον Ι. Παπαγιάννη), η αίτηση ακύρωσης της μάρτυρος έγινε δεκτή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της πλειοψηφίας των Συμβούλων της Επικρατείας, η απόφαση της Αστυνομίας να σταματήσει τη φύλαξη κρίθηκε πλημμελώς αιτιολογημένη. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι είχε μεσολαβήσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την προηγούμενη απόφαση που παρέτεινε τα μέτρα.

Επιπλέον, το ΣτΕ επεσήμανε ότι η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη διακοπή της προστασίας με το απλό επιχείρημα ότι «δεν υπήρχαν πληροφορίες για ενεργό απειλή», χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένας τέτοιος κίνδυνος και χωρίς να γίνει καμία ουσιαστική αξιολόγηση για το αν άλλαξαν τα δεδομένα που, μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, καθιστούσαν τη φύλαξή της απολύτως αναγκαία.