Ρούμπιο: Καμία συζήτηση για άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη (2/6/2026) ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν προτίθεται να εξετάσει την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν με αντάλλαγμα την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Με τη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατέστησε σαφές ότι το ζήτημα των κυρώσεων δεν συνδέεται με πιθανές κινήσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

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Μιλώντας ενώπιον Αμερικανών βουλευτών, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει προταθεί», επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων συνδέεται αποκλειστικά με ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση στο καθεστώς των κυρώσεων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις ενέργειες της Τεχεράνης, με έμφαση στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και σε ευρύτερες παραμέτρους που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα.

O Ρούμπιο κατά την τοποθέτηση του χαρακτήρισε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν «εξαιρετικά επιτυχημένες», λέγοντας ότι πέτυχαν τους στόχους τους και περιόρισαν σημαντικά τις αμυντικές και βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση Epic Fury, δήλωσε ότι συνέβαλε στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επίσης υποστήριξε ότι έχουν πληγεί σοβαρά οι δυνατότητες του ιρανικού ναυτικού, λέγοντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον συγκεκριμένο τομέα.

«Οι Ιρανοί εξακολουθούν να διαθέτουν πολλά drones»

Ωστόσο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να διαθέτει σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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«Οι Ιρανοί εξακολουθούν να διαθέτουν πολλά drones», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το χαμηλό κόστος παραγωγής τους καθιστά την αντιμετώπισή τους πρόκληση όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά και για πολλές χώρες διεθνώς.

Όπως πρόσθεσε, παρά τη διατήρηση αυτών των δυνατοτήτων, η ικανότητα του Ιράν να παράγει drones έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με το παρελθόν.