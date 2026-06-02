Καλαμάτα: “Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση – Είναι ανθρώπινο κουρέλι” είπε ο δικηγόρος του 41χρονου

Σε δηλώσεις προχώρησε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας ο δικηγόρος του 41χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης συζύγου του, Γιώργος Καμβύσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καμβύσης ισχυρίστηκε ότι «κατά την προσωπική μου κρίση, αυτός ο άνθρωπος είχε δεχθεί επίθεση», προσθέτοντας ότι ο πελάτης του έφερε «εμφανώς χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια, καθώς κι εκχυμώσεις». Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνου τόνισε ότι ακόμη δεν έχει μελετήσει τη δικογραφία κι απέφυγε να απαντήσει στις επανειλημμένες ερωτήσεις σχετικά με το μαχαίρι, το οποίο φέρεται να έβαλε στο χέρι της νεκρής γυναίκας, για να δικαιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του.

Ο συνήγορος συνεχίζοντας, είπε ότι «αντίκρισα ένα ανθρώπινο κουρέλι», ενώ κλείνοντας ενημέρωσε ότι θα ζητηθεί τριήμερη προθεσμία έτσι ώστε να προετοιμαστεί η απολογητική γραμμή που θα ακολουθήσει ο πελάτης του.

“Τη ζήλευε, ήθελε να βρει δουλειά για να φύγει από το σπίτι” λέει φίλη της 39χρονης

Έξω από τα δικαστήρια μίλησε και μια φίλη της 39χρονης μητέρας, με την οποία έκαναν μαζί χορό. “Η Βασιλική ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δεν προκαλούσε ποτέ. ήταν πάντα ήρεμη στη σχολή. Τον σύζυγό της δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τον είχα δει 2-3 φορές που είχε έρθει να την πάρει”.

Όπως είπε η ίδια, “κοντινός της άνθρωπος μου είπε ότι (σ.σ. ο 41χρονος) τη ζήλευε και δεν ήθελε να έρχεται για χορό. Τον ενοχλούσαν τα post που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.

“Το μεγάλο παιδί είχε πει σε συμμαθήτριά της ότι η μητέρα της ήθελε να χωρίσει και να φύγει από το σπίτι. Εμένα με είχε ρωτήσει αν υπάρχει κάποιος που να ψάχνει για δουλειά” σημείωσε ακόμα και αποκάλυψε πως “είχε απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες”.

“Το κορίτσι αυτό δεν είχε γονείς, ήταν μόνη της και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ήθελε να βρει δουλειά, αλλά ο σύζυγος της έλεγε πού θα πήγαινε για δουλειά” πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης είπε στον ΑΝΤ1:

«Φαίνεται η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε ένα φοβερό πράγμα γιατί υπήρχαν τσακωμοί, το είπαν οι γείτονες, σε καταθέσεις τους. Ακούγανε τη γυναίκα να φωνάζει και να λέει αν με ξανακτυπήσεις θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ φάκελο στην αστυνομία. Δεν είχε καταγγελθεί ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή τσακωμός μεταξύ τους στην Ελληνική Αστυνομία. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέτοια καθεστώτα, κάτω από τέτοιες καταστάσεις, με φασαρίες το θεωρούν κανονικότητα. Ίσως να ξύπνησαν για λίγο τα παιδιά από τη φασαρία γιατί η γυναίκα φώναξε για πολύ λίγο “Βοήθεια” και κατόπιν σιωπή, οπότε αυτός τη σκότωσε. Φυσικά ο ισχυρισμός του ότι βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία λογική, γιατί δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να του επιτέθηκε για να τον σκοτώσει στον ύπνο του. Αυτός να της πήρε το μαχαίρι, να την μαχαίρωσε αλλεπάλληλα στο σώμα ακλομα και στο κεφάλι…και κατόπιν να βρεθεί το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της γυναίκας. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που ισχυρίζεται…Αυτός ο άνθρωπος ήταν εμμονικός. Δεν άφηνε αυτή τη γυναίκα σε ησυχία. Δεν την άφηνε πουθενά μόνη της. Τελευταία πήγαινε σε μια σχολή χορού. Την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Στη δουλειά της, την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Τα παιδιά τα πήγαινε σε όλες τις δραστηριότητες για να μην τα πηγαίνει η γυναίκα. Δεν ήθελε να ήταν μόνη της γιατί φοβόταν ότι θα την χάσει. Η γυναίκα δεν άντεχε όλο αυτό…Τα παιδιά το βιώνουν ως κανονικότητα».