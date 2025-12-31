Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Τετάρτη 31/12 όταν αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tharrosnews.gr στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών, με την επιχείρηση να συντονίζουν η αναπληρώτρια διοικητή ΔΙΠΥΝ Μεσσηνίας αντιπύραρχος Παγώνα Διονυσοπούλου και η υποδιοικήτρια ΠΥ Καλαμάτας αντιπύραρχος Σοφία Μπομπόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ