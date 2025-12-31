Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Τετάρτη 31/12 όταν αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tharrosnews.gr στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών, με την επιχείρηση να συντονίζουν η αναπληρώτρια διοικητή ΔΙΠΥΝ Μεσσηνίας αντιπύραρχος Παγώνα Διονυσοπούλου και η υποδιοικήτρια ΠΥ Καλαμάτας αντιπύραρχος Σοφία Μπομπόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι εκτός κινδύνου.