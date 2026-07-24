Ανατροπή στη Σύρο: Κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική συμπλοκή – Με μαχαίρι και fullface η 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού

Νεότερα στοιχεία, που ανατρέπουν τα δεδομένα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια καβγά με ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη γυναίκα να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού το απόγευμα της Πέμπτης 23/7, φορώντας fullface, γυαλιά και γάντια και όχι τη στολή εργασίας, παρά μόνο το παντελόνι της. Κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτυπάει το κουδούνι.

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Η 42χρονη φαίνεται να κρατάει μαχαίρι την ώρα που είναι έξω από την πόρτα του σπιτιού του ζευγαριού. Όταν της ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι. Ο άνδρας της που ακούει τις φωνές αρπάζει από την κουζίνα ένα μαχαίρι και τη χτυπάει.

Στη συνέχεια την κυνηγάει, της πετάει μία καρέκλα και φωνάζει σε έναν περαστικό «βοηθήστε με είναι κλέφτρα». Τρέχει και η γυναίκα του από πίσω και φωνάζει βοήθεια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η 42χρονη πέφτει στο έδαφος αιμόφυρτη. Άμεσα την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, οι Αρχές προσανατολίζονται στην απόπειρα ληστείας και όχι σε κάτι άλλο, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία για οικονομικές διαφορές και συγκεκριμένα ότι το ζευγάρι χρωστούσε ενοίκια.

Ο 41χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καβγά και της συμπλοκής που ακολούθησε, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα γνώριζε το ζευγάρι από την περιοχή, αλλά οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν φιλική σχέση μαζί της.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη καταγόταν από τη Σύρο και εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στην Αττική, ωστόσο είχε πάρει απόσπαση στη Σύρο για τους καλοκαιρινούς μήνες.

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Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συμπλοκής. Οι αστυνομικές αρχές πάντως, συγκεντρώνουν ακόμα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.