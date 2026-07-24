Σύρος: Νέα διάσταση στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που έπεσε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 ύστερα από έντονο καβγά που είχε με ένα ζευγάρι.

Για την υπόθεση θρίλερ έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

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Οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες ότι η 42χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο για να εισπράξει τρία ενοίκια.

Αυτό φέρεται να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής και το ζευγάρι, ωστόσο οι δυο τους υποστηρίζουν ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο φορώντας γάντια, χειρουργική μάσκα και κρατώντας ένα μαχαίρι.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ ανέφερε ακόμη ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστό αν φορούσε τη στολή της υπηρεσίας της τη στιγμή του περιστατικού ή αν είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα ευρήματα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ δεν τραυματίστηκε μόνο από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι), αλλά και από άλλα αντικείμενα. Μάλιστα, φέρεται να χτυπήθηκε τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι, αφού βγήκε από το σπίτι, καταδιώχθηκε από το ζευγάρι και δέχθηκε νέα επίθεση.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ θα εξεταστούν και οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη δώσει κάποιες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, καθώς η εικόνα της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

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“Προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί αν πράγματι το θύμα ήταν εκείνο που επιτέθηκε πρώτο“, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το ζευγάρι κρατείται στο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, όπου δίνει κατάθεση. Πάντως, οι ισχυρισμοί τους βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 42χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και καταγόταν από τη Σύρο. Εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στην Αττική, αλλά είχε πάρει απόσπαση στη Σύρο για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η προανάκριση για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες.