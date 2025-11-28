Κακοκαιρία Adel: Χωριό στην Εύβοια μετατράπηκε σε λευκό τοπίο (Βίντεο)(Βίντεο)

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας συνεχίζει να βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη στην Εύβοια, με την βροχόπτωση να είναι έντονη, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση.

Όπως γράφει το evima.gr, η κακοκαιρία έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στο χωριό Γαλατσάδες του Δήμου Ισταίας – Αδηψού στην Εύβοια, καθώς η περιοχή «άσπρισε» από μια απότομη και έντονη χαλαζόπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έδαφος γρήγορα καλύφθηκε από μεγάλες ποσότητες χαλαζιού, όπου είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα λευκό τοπίο, ενώ λόγω της συνεχής βροχόπτωσης δημιουργήθηκαν λιμνάζοντα νερά και δυσκολίες στην απορροή.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις συνιστούν οι αρχές, καθώς λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων και της χαμηλής ορατότητας ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα. Οι καταιγίδες κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από ριπές ανέμου, καθιστώντας την κατάσταση πιο επικίνδυνη.

Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες αναμένεται να πλήξει κυρίως τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασίας, παρακολουθώντας την εξέλιξη του καιρού και τονίζοντας την ανάγκη προσοχής από όλους.