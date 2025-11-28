Η κακοκαιρία Adel “έπνιξε” την Λέσβο – Πλημμύρισαν οι δρόμοι μέσα σε λίγα λεπτά (βίντεο)

Την μανία της κακοκαιρίας Adel βιώνουν οι κάτοικοι της Λέσβου το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το aeolos.tv, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα δύο μέτρα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και των δύο Δήμων, βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν πως τα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο δεν αναμένεται να εξασθενήσουν πριν το βράδυ, αλλά ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να αποφεύγουν ρέματα και σημεία με λιμνάζοντα ύδατα.

Η πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημύρισαν.

Σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο του νησιού καθώς τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά δυσκολεύουν την κίνηση των οχημάτων.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα