Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη – Πού θα ενταθούν τη νύχτα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα, ενώ μέτριας έντασης άνεμοι θα πνέουν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο.

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Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Από τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως:

στη Δυτική Ελλάδα

στην Πελοπόννησο

στα Επτάνησα

στα δυτικά τμήματα της Κρήτης

σε ορεινές περιοχές της κεντρικής χώρας

σε ορεινά τμήματα της Μακεδονίας

Το βράδυ τα φαινόμενα προβλέπεται να ενισχυθούν στην Κρήτη και στη Νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αρχίσουν να υποχωρούν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25°C

στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29°C

στην Ήπειρο από 11 έως 30°C

στη Θεσσαλία από 13 έως 29°C

στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31°C

στην Πελοπόννησο από 11 έως 29°C

στην Κρήτη από 12 έως 30°C

στα Επτάνησα από 13 έως 29°C

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27°C

στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 20 έως 28°C

Οι άνεμοι

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο θα είναι ασθενέστεροι, από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 2 με 3 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από το πρωί, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.