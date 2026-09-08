Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη – Πού θα φτάσει τους 34 βαθμούς

Με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις θα κυλήσει η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να λείψουν οι βροχές και οι καταιγίδες σε ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου.

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Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 29-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς και στην Ήπειρο από 16 έως 30-32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα αναμένονται θερμοκρασίες από 16 έως 31-33 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30-32 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 28-30 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πάντως, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί, επίσης με ένταση έως 6 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα προέρχονται κυρίως από δυτικές διευθύνσεις και δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πυκνότερες μετά το μεσημέρι.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, διατηρώντας την ίδια ένταση.

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Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: meteo.gr