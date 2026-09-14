Καιρός: “Ποδαρικό” για το φθινόπωρο από σήμερα – Μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας ως την Πέμπτη

Για τα καλά μπαίνει το φθινόπωρο από σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη χώρα μας, με την θερμοκρασία να επιστρέφει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, υποχωρώντας ακόμα περισσότερο μέχρι την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, στη χώρα θα επικρατήσει ο καιρός βορείου ρεύματος, καθώς το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και τοπικών φαινομένων στα ανατολικά.

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Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και νοτιότερα προς την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Δεν αποκλείεται στην Αττική να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι κάποια τοπικά φαινόμενα ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα. Το απόγευμα κάποιες μπόρες θα επιμείνουν κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Κρήτη.

Από την άλλη οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή του Κόλπου της Σύρτης φαίνεται να κινείται βορειότερα, επηρεάζοντας αρχικά με αρκετά φαινόμενα τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Σταδιακά θα αρχίσει να επηρεάζει και τον καιρό της χώρας μας, με μεγαλύτερη έμφαση στα νοτιότερα τμήματα. Η ακριβής επίδρασή του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τροχιά που τελικά θα ακολουθήσει.

Όσον αφορά στους ανέμους στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ είναι πιθανόν στα νοτιοανατολικά να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να θυμίσει φθινόπωρο, θα κυμανθεί από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, να καταγράφονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα βορειοανατολικά, προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, με τάση εξασθένησης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

Ένας νέος κύκλος βροχών και άστατων καιρικών φαινομένων θα επηρεάσει τη χώρα από αύριο (15.09.2026) Τρίτη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο και βαθμιαία θα επεκταθούν από τη Μακεδονία και νοτιότερα, με έμφαση στα δυτικά τμήματα της χώρας. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα, καθώς και στην Κρήτη.

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Οι συγκεκριμένες περιοχές θα βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη επιρροής του βαρομετρικού χαμηλού και γι’ αυτό υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για πιο οργανωμένα φαινόμενα. Ανοιχτά του Ιονίου, μάλιστα, τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες, καθώς η περιοχή θα βρίσκεται πιο κοντά στην κυκλοφορία του χαμηλού. Μέρος αυτών των καταιγίδων φαίνεται να επηρεάζει, με μικρότερη όμως ένταση, τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τα νοτιότερα τμήματα του Ιονίου, καθώς και την Κρήτη. Επομένως, αυτές οι περιοχές χρειάζονται λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να ενισχύονται και οι ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι προς το νότιο Ιόνιο, φτάνοντας και εκεί τα 6 μποφόρ.

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Αναφορικά με τη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι μέγιστες θα κυμανθούν γενικά από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τμήματα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, καθώς και ορεινές περιοχές της Πίνδου, όπου λόγω της αυξημένης συννεφιάς και των φαινομένων η θερμοκρασία τοπικά ενδέχεται να μην ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη (16.08.2026)η, η ημέρα θα ξεκινήσει με φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε περιοχές του εσωτερικού, κυρίως κοντά στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν φαινόμενα και στο Ιόνιο.

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Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 6 και τοπικά πιθανώς τα 7 μποφόρ, σε μια εκτεταμένη ζώνη από το βόρειο Αιγαίο έως και τη θάλασσα των Κυθήρων. Στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στο νότιο Ιόνιο, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα αγγίζουν επίσης τα 6, με πιθανότητα τοπικά να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με μικρή μόνο άνοδο στα δυτικά.

Διάσπαρτες μπόρες

Την Πέμπτη (17.09.2026), σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται πως θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως την Κρήτη και, σε μικρότερο βαθμό, τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, καθώς το σύστημα θα έχει κινηθεί ανατολικότερα και σταδιακά θα απομακρύνεται από τη χώρα μας, η αστάθεια θα περιορίζεται. Διάσπαρτες μπόρες θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά, όμως συνολικά τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πιο περιορισμένα.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν αρχικά ενισχυμένοι, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, χωρίς γενικά να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η υποχώρηση των ανέμων θα οδηγήσει σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές να επιστρέφουν κοντά στους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κάπως έτσι θα συνεχιστούν και οι χαρακτηριστικές εναλλαγές του Σεπτεμβρίου, με κάποιες ημέρες να θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο και άλλες να διατηρούν πιο ήπιες, σταθερές και ευχάριστες καιρικές συνθήκες.