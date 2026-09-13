Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού επιμένει η αφρικανική σκόνη

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και αναμένεται να υποχωρήσουν μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα θα διατηρηθούν ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

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Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και μετά τις μεσημβρινές ώρες θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα πυκνότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας την καθαρότητα της ατμόσφαιρας.

Σε πτώση η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει υποχώρηση, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι υψηλές για την εποχή τιμές, κυρίως στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Αναλυτικά, ο υδράργυρος θα κυμανθεί:

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Στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.

από 12 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 28-30 και τοπικά έως 31 βαθμούς.

από 15 έως 28-30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 31-33 βαθμούς.

από 15 έως 31-33 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 17 έως 29-31 βαθμούς.

από 17 έως 29-31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 17 έως 31-33 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 19 έως 29-31 βαθμούς.

από 19 έως 29-31 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 29-32 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάσουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, από τη Θράκη έως τη Λέσβο, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

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Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα, έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Στα δυτικά τμήματα του νομού θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές το πρωί στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση, με τα φαινόμενα να σταματούν και τις νεφώσεις να περιορίζονται.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον καιρό.