Καιρός σήμερα: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος – Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να φτάνουν έως τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ηλιοφάνεια αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

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Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως τις πρωινές ώρες.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37 βαθμούς

Στη Θεσσαλία από 20 έως 38 βαθμούς

Στην Ήπειρο από 18 έως 36 βαθμούς

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36 βαθμούς

Στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 37 βαθμούς

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35 βαθμούς

Στις Κυκλάδες από 22 έως 34 βαθμούς

Στα Δωδεκάνησα από 23 έως 31 βαθμούς

Στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στον νομό Θεσσαλονίκης.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού από 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.