Καιρός: 38άρια, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη την Τετάρτη – Πού θα βρέξει

Υψηλές θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη και τοπικές καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα δυτικά.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν αρχικά στα βόρεια, στα δυτικά και στα κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Ιόνιο.

Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των εξής περιοχών:

Μακεδονία

Ήπειρος

Δυτική Στερεά

Θεσσαλία

Πελοπόννησος

Νησιά του Ιονίου

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αφρικανική σκόνη και περιορισμένη ορατότητα

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ έως τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει υψηλή για την εποχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo:

Δυτική Μακεδονία: 19 έως 32 βαθμοί

19 έως 32 βαθμοί Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 18 έως 35 βαθμοί

18 έως 35 βαθμοί Θεσσαλία: 19 έως 37 βαθμοί

19 έως 37 βαθμοί Ήπειρος: 21 έως 34 βαθμοί

21 έως 34 βαθμοί Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: 21 έως 38 βαθμοί

21 έως 38 βαθμοί Νησιά Ιονίου: 23 έως 35 βαθμοί

23 έως 35 βαθμοί Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: 16 έως 35 βαθμοί

16 έως 35 βαθμοί Κυκλάδες: 21 έως 32 βαθμοί

21 έως 32 βαθμοί Δωδεκάνησα: 23 έως 33 βαθμοί

23 έως 33 βαθμοί Κρήτη: 18 έως 33 βαθμοί

Κατά την ΕΜΥ, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ γενικά στα δυτικά η έντασή τους θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ τα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ενδέχεται να συνεχιστούν τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.