Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες το Σάββατο – Άνεμοι έως 8 μποφόρ

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματά του, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά.

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Σύμφωνα με το meteo, αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και στα ορεινά ηπειρωτικά.

Από το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, καθώς και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Η ΕΜΥ προβλέπει πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και κατά τη διάρκεια του απογεύματος στις ηπειρωτικές περιοχές.

Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν:

Στη δυτική Μακεδονία

Στην κεντρική Μακεδονία

Στην Ήπειρο

Τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν και στη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Έως 38 βαθμούς στα δυτικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

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Αναλυτικότερα:

Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 32 βαθμούς

Στη Θεσσαλία από 22 έως 36 βαθμούς

Στην Ήπειρο από 23 έως 38 βαθμούς

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 35-37 βαθμούς

Στα Επτάνησα από 26 έως 34 βαθμούς

Στα νησιά του Αιγαίου από 22 έως 30 βαθμούς

Στη Ρόδο και την Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

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Η ΕΜΥ έχει εκδώσει προειδοποίηση για τους θυελλώδεις ανέμους στα νοτιοανατολικά, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.