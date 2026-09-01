Καστελόριζο: Ελληνική anti-NAVTEX στην Τουρκία – «Παράνομες οι έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα»

Με την έκδοση anti-NAVTEX απάντησε η Αθήνα στην κίνηση της Τουρκίας να προχωρήσει σε έρευνες νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή την οποία η Άγκυρα επιχείρησε να δεσμεύσει για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και αφορά επιστημονικές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή που η γειτονική χώρα εντάσσει στο αποκαλούμενο «θαλάσσιο πάρκο» της.

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Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι μέρος της δεσμευμένης περιοχής βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ αρμόδιος για την έκδοση σχετικών αναγγελιών είναι ο ελληνικός υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου.

Η Αθήνα είχε απαντήσει πριν από τον απόπλου του ερευνητικού

Η ελληνική anti-NAVTEX εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου 2026, πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από το λιμάνι της Μαρμαρίδας με προορισμό την ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου.

Μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου, η Αθήνα χαρακτηρίζει τον τουρκικό σταθμό αναρμόδιο για την έκδοση NAVTEX που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σημείο το οποίο βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν έχει λάβει την απαιτούμενη ελληνική άδεια.

Τι αναφέρει η ελληνική anti-NAVTEX

Στο ελληνικό μήνυμα αναφέρεται ότι μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέδωσε τη NAVTEX υπ’ αριθμόν 0862/26 για επιστημονική έρευνα.

Όπως σημειώνεται, μία από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία:

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βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και, κατά συνέπεια, η σχετική δραστηριότητα δεν είναι εξουσιοδοτημένη,

εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX,

υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου για την έκδοση ναυτικών αναγγελιών.

Η ισχύς του ελληνικού μηνύματος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται και η ακύρωσή του.

Το κείμενο της ελληνικής NAVTEX

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX υπ’ αριθμόν 0862/26, το οποίο αφορά επιστημονική έρευνα. Μέρος αυτής δεν είναι εξουσιοδοτημένο, καθώς μία από τις καθορισμένες θέσεις βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

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Επιπλέον, η συγκεκριμένη θέση εμπίπτει στην περιοχή της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX».

Η εξέλιξη προκαλεί νέα κινητικότητα στην περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα της τουρκικής αναγγελίας στο τμήμα που αφορά ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία.