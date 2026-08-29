Καιρός: Μπόρες, αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 30 Αυγούστου, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, αφρικανική σκόνη στα δυτικά και ανέμους που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και του meteo.gr, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

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Από το μεσημέρι και κατά τις απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Έως τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά και θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Αναλυτικότερα:

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς .

. Στη Θεσσαλία από 22 έως 38 βαθμούς , σύμφωνα με το meteo.gr.

, σύμφωνα με το meteo.gr. Στην Ήπειρο από 21 έως 37 βαθμούς .

. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 20 έως 35-36 βαθμούς .

. Στα Επτάνησα από 24 έως 33 βαθμούς .

. Στα νησιά του Αιγαίου από 21 έως 30-32 βαθμούς .

. Στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τοπικά τους 33-35 βαθμούς.

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά μέγιστες θερμοκρασίες 34 έως 36 βαθμών στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και έως 37 βαθμούς στα δυτικά.

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Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Στη δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ή θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι:

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4 έως 5 μποφόρ στα ανατολικά.

στα ανατολικά. Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

στο Αιγαίο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματά του.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, με εντάσεις από 3 έως 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.