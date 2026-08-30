Καιρός: Μέχρι 37 βαθμούς τη Δευτέρα – Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ ανατολικά της Κρήτης, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

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Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από τα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Πού θα φτάσει τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ειδικότερα, θα κυμανθεί:

Στη Μακεδονία και τη Θράκη από 19 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία και την Ήπειρο από 22 έως 37 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 20 έως 35-36 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 25 έως 33 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου από 22 έως 30-32 βαθμούς.

Στη Ρόδο και την Κρήτη έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους, με ένταση έως 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ ανατολικά της Κρήτης θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 έως 36 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 32 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου.