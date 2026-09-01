Volkswagen: Σχέδιο για διακοπή παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία

Σχέδιο για τη διακοπή της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία φέρεται να εξετάζει το διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού ομίλου, καθώς εντείνεται η πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με το γερμανικό οικονομικό περιοδικό WirtschaftsWoche, η πρόταση προβλέπει τη σταδιακή παύση της παραγωγικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες μονάδες μεταξύ 2031 και 2034.

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Οι πληροφορίες βασίζονται σε έγγραφο του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Παρασκευή.

Ποια εργοστάσια περιλαμβάνονται στο σχέδιο

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει τέσσερις σημαντικές μονάδες του ομίλου στη Γερμανία:

Έμντεν: Τερματισμός παραγωγής το 2031

Τερματισμός παραγωγής το 2031 Τσβίκαου: Τερματισμός παραγωγής το 2031

Τερματισμός παραγωγής το 2031 Ανόβερο: Τερματισμός παραγωγής το 2032

Τερματισμός παραγωγής το 2032 Νέκαρσουλμ: Τερματισμός παραγωγής το 2034

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Εκπρόσωπος της Volkswagen περιορίστηκε να αναφέρει ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει το περιεχόμενο εγγράφων του εποπτικού συμβουλίου.

Αυξάνεται η πίεση από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι πληροφορίες για τα τέσσερα εργοστάσια έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η Volkswagen και συνολικά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζουν ισχυρότερο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Ο γερμανικός όμιλος έχει χάσει έδαφος στην κινεζική αγορά απέναντι σε τοπικούς κατασκευαστές, όπως η BYD, ενώ κινεζικές εταιρείες διευρύνουν πλέον την παρουσία τους και στην Ευρώπη.

Η Volkswagen εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο εταιρείες όπως οι BYD, Chery και Leapmotor κατέγραψαν τον Ιούνιο πωλήσεις τρεις έως έξι φορές υψηλότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Παράλληλα, οι πωλήσεις της SAIC αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%, ενώ εκείνες της Geely ενισχύθηκαν κατά άνω του 11%.

Η γερμανική βιομηχανία ζητά αυστηρότερη πολιτική απέναντι στην Κίνα

Επιχειρηματικοί και βιομηχανικοί φορείς στη Γερμανία αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε πρακτικές που χαρακτηρίζουν αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό.

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Η αλλαγή στάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η γερμανική βιομηχανία απέφευγε επί σειρά ετών την επιβολή εμπορικών εμποδίων, φοβούμενη πιθανά αντίποινα από το Πεκίνο.

Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με την Κίνα διευρύνθηκε κατά περίπου 22 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο και διαμορφώθηκε στα 89,3 δισ. ευρώ. Οι γερμανικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,8%, ενώ οι εξαγωγές προς την κινεζική αγορά μειώθηκαν κατά 9,7%.

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Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις κινεζικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, οι Κινέζοι κατασκευαστές φέρεται να λαμβάνουν, σε αναλογία με τα έσοδά τους, από τρεις έως οκτώ φορές μεγαλύτερη κρατική υποστήριξη από τους ανταγωνιστές τους στις χώρες του Οργανισμού.

Κατά την ίδια έκθεση, οι επιδοτήσεις συνδέονται με σχεδόν το 60% των παγκόσμιων κερδών τους σε επίπεδο μεριδίου αγοράς.

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«Πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα τι συμβαίνει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι αυτό οφείλεται σε επιδοτήσεις ή αθέμιτο ανταγωνισμό, τότε υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Φόλκερ Τράιερ.

Ο Μπλουμ ζητά «ίσους όρους ανταγωνισμού»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, έχει ζητήσει τη δημιουργία «ίσων όρων ανταγωνισμού» στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Μεταξύ άλλων, έχει επισημάνει την απουσία δασμών στα plug-in υβριδικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα και έχει ταχθεί υπέρ κανόνων «Made in Europe», ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ευρωπαϊκών εξαρτημάτων στα νέα οχήματα.

Η Volkswagen εμφανίζεται, πάντως, προσεκτική απέναντι στο ενδεχόμενο εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως και παραμένει κρίσιμη για τις δραστηριότητες του ομίλου.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς έχει ζητήσει από το υπουργικό συμβούλιο να επεξεργαστεί προτάσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα.

Η στάση του Βερολίνου αναμένεται να επηρεάσει τη συνολική εμπορική πολιτική της ΕΕ, ενόψει και των συνομιλιών του ευρωπαϊκού μπλοκ με το Πεκίνο τον Οκτώβριο.

Την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών μέτρων εμπορικής άμυνας φέρονται να υποστηρίζουν επίσης η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας VDA επανεξετάζει τη μέχρι σήμερα αρνητική στάση της απέναντι στους προστατευτικούς δασμούς.