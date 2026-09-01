Βιολάντα: «Η εταιρεία θα είναι για πάντα αρωγός στις οικογένειες των θυμάτων»

Στη μνήμη των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανία Βιολάντα, αλλά και στη στήριξη των οικογενειών τους, αναφέρεται νέο δελτίο Τύπου των πληρεξούσιων δικηγόρων του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Οι δικηγόροι Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου επισημαίνουν ότι έχουν περάσει σχεδόν επτά μήνες από την τραγωδία, η οποία, όπως αναφέρουν, προκλήθηκε από έκρηξη έπειτα από υπόγεια διαρροή προπανίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μήνες ψυχικής οδύνης για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και αγωνίας για τους περίπου 350 εργαζομένους της επιχείρησης σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον.

«Ήταν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι»

Οι δύο συνήγοροι αναφέρουν ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βιώνει τη δική του οδύνη για τον χαμό των πέντε γυναικών, τις οποίες χαρακτηρίζουν φίλες, συντοπίτισσες και ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος.

«Έχουν περάσει σχεδόν επτά μήνες από την αποφράδα ημέρα που έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της βιομηχανίας “Βιολάντα” από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως προσθέτουν, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ήταν γεμάτο «ψυχική οδύνη για τις οικογένειες των θυμάτων» και αγωνία για τους εργαζομένους, ενώ σημειώνουν ότι οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο «ήταν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι».

Η δέσμευση για στήριξη των οικογενειών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα παιδιά και στις οικογένειες των πέντε θυμάτων, προς τις οποίες εκφράζεται η δέσμευση για διαρκή και έμπρακτη υποστήριξη.

«Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν. Η εταιρεία, όμως, θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.